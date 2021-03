SPAZIERGANG AN DER STEVER ....

....in Haltern am See in Corona-Zeiten.

Ideal zum Wandern gerade in Corona-Zeiten.

Das Gebiet ist ganz idyllisch, man kann die Seele baumeln lassen. Auch sind nicht allzuviel Menschen dort unterwegs.

Man ist eins mit der Natur und genießt die herrliche Ruhe.

Leider fehlt noch das üppige Grün, die Bäume sind natürlich noch ziemlich kahl.

Trotzdem gibt es viel zu begucken und im Wald kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen.

Viel Spaß beim Betrachten wünscht Euch Monika