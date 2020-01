In regelmäßigen Abständen findet im Foyer der Waltroper Stadthalle an Sonntagen der Kulturbrunch statt. Zu kulinarischen Köstlichkeiten wird dann Live-Musik serviert.

Für den guten Ton - und für gute Unterhaltung - beim nächsten Brunch am Sonntag, 12. Januar, sorgt der deutschlandweit bekannte Liedermacher und Rezitator Günter Gall. Unterstützt wird er von seinem langjährigen musikalischen Partner Konstantin Vassiliev. Die Veranstaltung beginnt um 10.30 Uhr.

Günter Gall ist der "Berufsniederrheiner" unter den deutschen Entertainern. Im Straßenstaub der Fußgängerzonen sang er in den 70er Jahren Volkslieder, Bänkellieder, Lieder der Demokraten von 1848 und plattdeutsche Klassiker. Schnell folgten Bühnen- und Festivalauftritte mit der Gruppe "Mulwerk" und der legendären "Düwelskermes". Seit 45 Jahren ist Gall als Liedermacher im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Seit 35 Jahren bereichert er außerdem als einfühlsamer Interpret zahlreicher Literaturprogramme die deutschen Kleinkunstbühnen. Kongenial begleitet ihn seit 15 Jahren der versierte Gitarrist Konstantin Vassiliev.

Gall und Vassiliev haben sich in den eineinhalb Dekaden ihrer Zusammenarbeit ein breites Oeuvre erspielt. In der Waltroper Stadthalle gibt es ein "Best of" aus 40 Jahren Literatur und Musik. Zum Brunch singt, spielt und rezitiert Gall mit Verve, Seele und warmer Tenorstimme die Lieblinge seines Schaffens - darunter Lieder und Rezitationen von Erich Kästner, Mascha Kaléko, Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz, Carl Michael Bellman und vielen mehr. Die Liedkompositionen stammen dabei größtenteils von Gall selbst.

Tickets für den Kulturbrunch in der Waltroper Stadthalle gibt es im Kulturbüro, Ziegeleistraße 14, Tel. 02309/962662, und bei Stadthallen-Caterer Schmitz. Der Eintritt kostet 15,90 Euro inklusive Brunch. Eine Tageskasse gibt es nur, wenn nach dem Vorverkauf noch Plätze frei sind.