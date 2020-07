Vom Schiffshebewerk nach Herne-Wanne und zurück führt eine industriegeschichtliche Radtour, die der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Sonntag, 9. August, von 11 bis 18 Uhr anbietet.



Los geht es am LWL-Industriemuseum Schiffshebewerk Henrichenburg. Ziel ist das nahe des Rhein-Herne-Kanals gelegene "Heimatmuseum Unser Fritz" in Herne-Wanne.

Tour entlang der "B1 der Wasserstraßen"



Die etwa 40 Kilometer lange Radtour führt am Rhein-Herne-Kanal - der "B1 der Wasserstraßen" - entlang. Unterwegs erläutert der ehemalige Museumsleiter Herbert Niewerth, der noch im Förderverein aktiv ist, viele Aspekte zur Kanalgeschichte: Warum wurde der 1914 eröffnete Kanal gebaut? Unter welchen Bedingungen haben die Kanalarbeiter gelebt? Wo kommt das Wasser für diese künstliche Wasserstraße her? Wieso heißt der Kanal im Volksmund "Kumpelriviera"? Warum wurden zum Ende des Zweiten Weltkriegs alle Brücken über dem Kanal gesprengt? Wie kommen gestohlene Tresore in den Kanal?

Picknick am Heimatmuseum Unser Fritz



Beim "Heimatmuseum Unser Fritz" in Herne-Wanne steht um 13 Uhr ein kleines Picknick (bitte selber mitbringen) auf dem Programm. Danach besichtigen die Teilnehmer das Museum, das sich besonders der Alltagsgeschichte der Menschen im Ruhrgebiet verpflichtet fühlt.

Nach einer Pause geht es zurück zum Schiffshebewerk, wo sich die Teilnehmer die Ausstellung "Zeit im Fluss. Mit dem Containerschiff von Basel nach Rotterdam" von Elke Fischer und Sabine Theil ansehen, die an Bord eines Containerschiffes ihre Eindrücke in Fotografien und Texten festgehalten haben.

Infos und Anmeldung



Kosten für die Radtour, Eintritt und Führung in beiden Museen: 8 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 02363/9707-0 oder per E-Mail an schiffshebewerk@lwl.org.