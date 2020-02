Die Proben für die Premiere des Tanztheaters Waltrop am Freitag, 8. Mai, haben begonnen. Wer Interesse hat, kann noch einsteigen. Nähere Infos erteilt Andreas Guderian, Tel. 0178/4573118, E-Mail: a.guderian@vhs-waltrop.de.

Gut zwei Dutzend Tanzbegeisterte kamen zum Schnupperworkshop der VHS Waltrop, um live zu erleben, was sich hinter dem inklusiven Tanztheaterprojekt verbirgt.

Harter Kern war mit dabei

Mit dabei war auch ein harter Kern von Tanzenden, die bereits von Anfang an mit dabei sind und von der Faszination gepackt sind, mit gleichgesinnten Männern und Frauen, jüngeren wie älteren, Menschen mit und ohne Einschränkungen erneut eine solche Produktion zu entwickeln. "Die Stimmung unter den Akteuren war sehr angenehm, die Neuen wurden von den alten Hasen sehr gut aufgenommen. Es sieht so aus, als wächst wieder eine tolle Tanztruppe zusammen", so VHS-Mitarbeiter Andreas Guderian.