Am Mittwoch, 8. Juli, kam es gegen 12.30 Uhr auf der Ahsener Straße zu einem Abbiegeunfall mit einer Schwerverletzten.

Eine 85-jährige Autofahrerin aus Datteln fuhr auf der Ahsener Straße in Richtung Nordwesten und wollte an der Einmündung Im Overkamp nach links abbiegen. Zeitgleich fuhr ihr ein 86-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel auf der Ahsener Straße entgegen. Im Bereich der Einmündung kollidierten die beiden Fahrzeuge.

Die 77-jährige Beifahrerin (Castrop-Rauxel) des 86-Jährigen verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Das Auto des 86-Jährigen war nicht mehr fahrbereit, es musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand etwa 7.000 Euro Sachschaden.