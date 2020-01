Datteln: Radler stürzt nach Vollbremsung - Autofahrer fährt weiter

Am Montag, 13. Januar, musste ein 56-jähriger Radfahrer aus Datteln an der Castroper Straße eine Vollbremsung machen und kam zu Fall.

Der Radfahrer war um 10.45 Uhr ortsauswärts unterwegs, als ein Autofahrer von der Castroper Straße nach rechts in den Hagemer Kirchweg einbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Radler und kam zu Fall. Er verletzte sich. Der Autofahrer fuhr weiter. Eine weitere Beschreibung des Fahrers oder des Autos gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Herten in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).