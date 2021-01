Am Sonntagabend, 17. Januar, wurde gegen 19 Uhr auf der Zechenstraße, in der Nähe der Helenenstraße ein grauer VW Tiguan beschädigt. Der Unfallverursacher ist geflüchtet.

Eine Zeuginhatte einen Knall gehört und einen weißen Kastenwagen davonfahren

sehen. Dabei soll es sich um das Fahrzeug eines Paket-Lieferdienstes gehandelt

haben.

Der Schaden am Tiguan wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dieser Unfallflucht nimmt das zuständige Verkehrskommissariat inHerten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.