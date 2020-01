"Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen?", fragt das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW. Ganz klar, in Datteln! Das Dattelner Rathaus ist unter den 70, die für den Wettbewerb vorgeschlagen wurden.

Ab Ende Februar können die Bürger auf der Internetseite des Ministeriums abstimmen, welches Rathaus den Titel "Schönstes Rathaus" bekommt. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Das Gewinner-Rathaus wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress des Ministeriums von Ministerin Ina Scharrenbach ausgezeichnet.