CHRISTROSE - HOFFNUNG

CHRISTROSE

Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit, draußen in Eis und Schnee.

Und wenn's in der Winternacht friert und schneit, das tut der Rose nicht weh.

Es grünt die Hoffnung zur Weihnachtszeit, drinnen im Herzen still:

dass immer und ewig so schön wie heut' .... Frieden werden will.

Christrose, Christrose,

Blume der Heiligen Nacht !

Christrose, Christrose,

hast mir die Hoffnung gebracht.

Die Liebe vertreibt meine Einsamkeit,

mir tut das Herz nicht mehr weh,

es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit,

draußen in Eis und Schnee.

( Verfasser unbekannt)

Mit diesem kleinen Gedicht möchte ich euch zum dritten Advent erfreuen.

Vielleicht blüht für uns auch mit dieser Christrose die Hoffnung auf eine gesunde und bessere Zeit.

Ich wünsche es uns allen von ganzem Herzen.

Liebe Grüße Monika