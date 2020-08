GRÜßE AUS DER WESTRUPER HEIDE.

Zurzeit ist die Westruper Heide in voller Blüte.

Es ist ein Augenschmaus durch diese Heide zu laufen.

Viele Bienen summen durch die Blüten, auch Hummeln laben sich am Nektar.

Ich ging eine große Runde durch die Heidelandschaft, doch leider musste ich meinen Abendspaziergang dann je abbrechen, weil ein Unwetter aufzog.

Jetzt aber schnellen Schrittes zum Auto (leider) , die ersten Tropfen fielen schon.

Ich schaffte es aber noch, trocken ins Auto zu steigen.

Kurz darauf blitzte und donnerte es und der Himmel öffnete seine Schleusen.

Ich kann einen Besuch in die Westruper Heide nur empfehlen, bitte nicht zu lange warten, denn im Augenblick ist sie am Schönsten.

Denn, auf der Heide blüht ein kleines Blümelein ...und das heißt:

E R I K A .....