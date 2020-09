Über dem Mühlenbach am Höttingpark in Datteln wird eine neue Brücke gebaut.

Nun konnte der Auftrag an eine Firma endlich erteilt werden. Der Abriss der alten Brücke wird circa zwei Wochen dauern.

Die neue Brücke wird etwa 32 Meter lang sein und über Betonwiderlager verfügen. Sie besteht aus zwei parallel verlaufenden Stahlträgern, auf denen rutschfeste Bohlen aus Kunststoff befestigt werden.

205.000 Euro Kosten

Die Bauzeit beläuft sich auf circa drei Monate. Die Kosten liegen bei rund 205.000 Euro. Der Lippeverband beteiligt sich mit rund 100.000 Euro an diesen Kosten, da die Länge der Brücke bereits auf die folgende Renaturierung des Dattelner Mühlenbaches abgestimmt wurde.

Die Planung für die Brücke stand bereits im vergangenen Jahr, dann kam ein verspätet freigegebener Haushalt dazwischen, dann eine Haushaltssperre, was dazu führte, dass der Abriss und der Neubau in das aktuelle Jahr verschoben werden mussten, weil das Bauen im Winter wenig Erfolg versprechend ist.

In diesem Jahr gab es erneut einen verspätet genehmigten Haushalt, weil er im November zunächst abgelehnt wurde und erst im Januar verabschiedet werden konnte. Hinzu kam, dass die Investitionssumme für die Brücke im Wirtschaftsplan 2020 des Kommunalen Servicebetriebes (KSD) in der Sitzung des Betriebsausschusses am 10. März 2020 formaljuristisch legitimiert werden musste. Danach erst konnte das Ausschreibungs- und Vergabeverfahren starten.