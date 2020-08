Aus organisatorischen Gründen muss die Geschäftsstelle der VHS in Datteln ab sofort bis auf Weiteres leider geschlossen bleiben.

Das Team ist weiterhin per E-Mail an vhs@stadt-datteln.de erreichbar.

Das aktuelle VHS-Programmheft ist unter www.datteln.de/vhs als PDF abrufbar und liegt in den städtischen Verwaltungsstellen sowie in Supermärkten, in den Filialen der Sparkasse und der Volksbank aus.

Anmeldungen für das neue Programm sind weiterhin auch online unter www.datteln.de/vhs möglich.