Wegen des Feiertags Fronleichnam verschiebt sich die Müllabfuhr. Der Kommunale Servicebetrieb Datteln - KSD weist darauf hin, dass die für Donnerstag, 3. Juni, und Freitag, 4. Juni, geplante Abfuhr jeweils einen Tag später durchgeführt wird.

Die Bürger werden gebeten, die Gefäße am Tage der Abfuhr um 6 Uhr zur Leerung bereitzustellen.

Der Kommunale Servicebetrieb Datteln - KSD macht außerdem darauf aufmerksam, dass die Müllkalender-App und der Abfallkalender bereits die verschobenen Termine anzeigt – was in der App am Hinweis „aufgeschoben“ zu erkennen ist. Wenn in einem Abfuhrbezirk die Tonnen normalerweise donnerstags geleert werden, zeigen App und Kalender bereits den Freitag als korrekten Termin an. Es muss kein weiterer Tag dazugerechnet werden.