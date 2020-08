Am Freitag, 7. August, finden in Datteln vorbereitende Arbeiten für die Kanalbaumaßnahme im Breiten Weg zwischen Hausnummer 14 c und Kreuzstraße statt. Unter Umständen kann es sein, dass die Arbeiten am Montag fortgesetzt werden müssen. Der Bereich wird für die Arbeiten voll gesperrt.



Der Fachdienst Stadtentwässerung des Kommunalen Servicebetriebs (KSD) bittet die Anwohner um Verständnis, dass sie ihre Grundstücke in dieser nicht mit dem Auto erreichen. Es wird empfohlen, die Fahrzeuge bereits am Vortag außerhalb des betroffenen Bereichs zu parken.

Kanalbaumaßnahme beginnt im September



Geplant ist, dass die anschließende Kanalbaumaßnahme im September 2020 beginnt und voraussichtlich fünf Wochen dauert. Bei der Maßnahme wird ein vorhandener Kanal verlängert, um eine Verbindung zum Kanal in der Kreuzstraße herzustellen. Das Ziel ist es, den vorhandenen Kanal im Breiten Weg hydraulisch zu entlasten.