Datteln: Kino-Club für Kinder

Am Mittwoch, 8. Januar, sind Kinder von 6 bis 13 Jahren in der Zeit von 15 bis 17.30 Uhr im Rahmen des Dattelner Kinder- und Jugendprogramms zum Kinder-Kino-Club eingeladen.

Für Popcorn und ein Getränk ist gesorgt. Gezeigt wird ein aktueller Überraschungsfilm.

Der Film läuft im Familienbüro Süd, Böckenheckstraße 3, in Datteln. Die Teilnahme kostet 1 Euro, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.