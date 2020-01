Datteln: Tanzcafé im Seniorenzentrum

Das Ida – Noll – Seniorenzentrum lädt am Sonntag, 19. Januar, Bewohner, Angehörige und Gäste zum Tanzcafé in die Leharstraße 9 in Datteln ein.

In der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr darf zu Live–Musik von Ricky Kunze das Tanzbein geschwungen werden.Der Verzehr von Kaffee und Kuchen ist über das Ida – Noll – Café möglich.