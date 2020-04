Eigentlich freuen sich das Team und die Bewohner des Dattelner Ida-Noll- Seniorenzentrums der AWO alle zwei Wochen über den Besuch von Clownin Wurzel, die mit viel Feingefühl die Bewohner des Hauses besucht und für gute Laune sorgt. Sie erobert durch ihre liebenswerte kindlich-naive Sicht auf die Welt die Herzen ihrer Mitmenschen. Aufgrund der Corona-Krise muss auch dieses Angebot leider entfallen.

[/text_ohne]Für die Clownin und die Mitarbeiter des Seniorenzentrums eine Situation, die nach einer Lösung suchte. Trotz der angespannten Lage und des bestehenden Besuchsverbotes in der Einrichtung, das als allgemeine Vorsichtsmaßnahme ausgesprochen wurde, versuchen die Mitarbeiter für Abwechslung im Alltag zu sorgen.

So wurde es möglich gemacht, dass Wurzel über Video-Telefonie ins Haus geholt wurde und mit den alten Menschen sprechen konnte. Insgesamt eine sehr gelungene Aktion, die bei allen Beteiligten positive Reaktionen hervorrief.

Die Bewohner freuten sich, waren gerührt, hatten Tränen in den Augen, haben gelacht oder gesungen - die Bandbreite der emotionalen Reaktionen war an diesem Vormittag sehr vielfältig.

Viele der Senioren sprachen mit Wurzel über ihre Situation. Sie sind zwar traurig darüber, dass Angehörige sie zurzeit nicht besuchen können, sind aber umso dankbarer darüber, dass alle Mitarbeiter sich kümmern.