In der Nacht zu Sonntag, 18. Oktober, beschädigten unbekannte Täter mindestens vier Autos an der der Von-Waldthausen-Straße in Oer-Erkenschwick.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Außenspiegel abgetreten. Zur Schadenshöhe konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.