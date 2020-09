Am frühen Donnerstagmorgen, 3. September, gegen 1.30 Uhr, wurde ein 19-Jähriger Oer-Erkenschwicker auf dem Heimweg auf der Bachstraße überfallen.



Für ihn unerwartet wurde er von hinten durch unbekannte Täter niedergeschlagen und am Boden liegend getreten. Anschließend entwendeten die Täter sein Bargeld aus der Geldbörse und flüchteten in unbekannte Richtung.

Polizei sucht Zeugen

Die Täter konnten nicht beschrieben werden. Der 19-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.