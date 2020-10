Kraftwerk Neurath.

Das Kraftwerk Neurath liegt im Süden von Grevenbroich und grenzt an das Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen und der Stadt Bedburg an.

Technische Details gibt es ausführlich unter Kraftwerk Neurath/Wikipedia.

Der Fotostopp kam spontan zustande wobei das Motiv in der Region weithin kaum zu übersehen war.