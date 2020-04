Die Bezirksregierung Münster hat den von der Stadt Oer-Erkenschwick Ende November 2019 beschlossenen Haushaltssanierungsplan (HSP) 2020 genehmigt.

Für das laufende Jahr rechnet die Stadt mit Erträgen in Höhe von 88,893 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von 88,660 Millionen Euro und einem geringen Jahresüberschuss in Höhe von 0,233 Millionen Euro. Damit ist es der Stadt erneut gelungen, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Auch das Haushaltsjahr 2021 wird mit einem geringen Jahresüberschuss geplant, so dass die Stadt die Anforderungen des Stärkungspaktes erfüllt.

Letztmalige Auszahlung der

Konsolidierungshilfe

Aufgrund ihrer Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen erhält die Stadt seit 2012 vom Land Nordrhein-Westfalen eine jährliche Konsolidierungshilfe, deren Höhe seit 2017 schrittweise reduziert wurde und die in diesem Jahr letztmalig ausgezahlt wird. Ab dem Jahr 2021 muss die Stadt den Haushaltsausgleich damit aus eigener Kraft erreichen.