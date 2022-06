Herren 40 LK 1,0-25,0

TG Hiddinghausen – TC Ludwigstal 0:3

Das Nachbarschaft Duell wurde in der 1.Runde des WTV Vereinspokals ausgelost, hier treffen die Mannschaften nach Alters- und LK-Klassen, nicht aber nach Ligen aufeinander. Dieser Unterschied fand sich auch zum Teil in den Matches wieder. So hatten Stephan Rath und das Doppel Michael Westen an der Seite von Thorsten Marx keine Chance zu punkten. Einzig Christian Schenk im 2.Einzel hatte sich eine Menge vorgenommen, so kämpfte er sich bei Stande von 4:6/1:4 ins Match zurück und konnte den Satzausgleich mit 6:4 herstellen. Auch im Match-Tie-Break ging es ausgeglichen weiter, dann aber beim 10:8 für Ralf Paßmann mit dem besseren Ende zum 3:0 für die Gäste aus dem Ludwigstal.

Ergebnisse: Einzel: Stephan Rath – Lars Hesse 0:6/1:6, Christian Schenk – Ralf Paßmann 4:6/6:4/8:10, Doppel Westen/Marx – Stephan Müller/Carsten Hoff 1:6/2:6

Über die Angebote der TG Hiddinghausen kann man sich auf www.tg-hiddinghausen.de informieren.