Herren 50 WTV Vereinspokal

TC GW Meinerzhagen - TG Hiddinghausen 2:1

Auch in der Nebenrunde mussten die Herren 50 eine unglückliche Niederlage hinnehmen. Das vorgezogene Spiel fand - in für die TGH Herren ungewohnter Entfernung - in Meinerzhagen statt.

In den 3 parallelen Spielen fand Mannschaftsführer Stephan Rath schnell seine Sicherheit und der Punkt für die TGH war in 2 glatten Sätzen gewonnen, ebenso lief es im Doppel, leider für den Gegner.

So musste Frank Beckmann im Spitzeneinzel um den Gesamtsieg kämpfen, er musste sich erst einmal an den recht schnellen Aschenplatz gewöhnen und kämpfte sich nach verlorenem 1.Satz dann im 2.Satz ins Match rein. Sodass es 3:6/6:2 vor dem Match-Tie-Break stand. In diesem konnte er bis zum 7:6 eine Führung verwalten, ein langer Ballwechsel ging dann leider an den Gegner, dieser nutze die Chance zum direkt zum 10:8 Sieg.

Trotz der beiden Pokal-Niederlagen ein gelungener Wettbewerb an dem das Team auch im nächsten Jahr wieder teilnehmen wird.

Ergebnisse Einzel: Frank Beckmann 3:6/6:2/8:10, Stephan Rath 6:2/6:3, Doppel: Torsten Wigotzki/Hans-Peter Rawe 0:6/1:6

