Seit dem Spatenstich am 09.Februar hat sich eine Menge auf der Anlage der TG Hiddinghausen getan, sodass am 12.April die letzten Linien in den neuen Belag eingefräßt und die neue Asche auf den Plätzen verteilt wurde.

Ton Alblas betont den wichtigen Schritt in die Zukunft: „Die TGH investiert in die Zukunft: „All-Weather-Courts“ wurden auf vier Plätzen erstellt. Ein Schritt, der neben mehr Nachhaltigkeit auch mehr Mitglieder verspricht.“

Für diese Umsetzung gab es eine kräftige Finanzspritze. Wie die NRW-Landesregierung mitteilen, bekommt der Verein im Rahmen des Programmes „Moderne Sportstätte 2022“ eine Förderung in Höhe von 65.000 Euro. Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz: „Ich freue mich, dass wir mit den nun erteilten Förderentscheidungen unseren Vereinen tatkräftig unter die Arme greifen können. Wir haben uns zum Ziel gesetzt einen spürbaren Beitrag zur Modernisierung unserer Sportstätten in Nordrhein-Westfalen zu leisten. Dies ist uns mit diesem Förderprogramm gelungen. Nun können wir den Sanierungsstau deutlich reduzieren.“

Doch das alleine reicht nicht, denn etwa 150.000 Euro wird der gesamte Umbau kosten. Neben Geldern aus dem Landesförderungsprogramm helfen die Stadt Sprockhövel und die Sparkasse Sprockhövel, dazu gibt es Spenden von Mitgliedern, jede Menge Eigenleistung und überdies hat der Verein einen überschaubaren Kredit aufgenommen.

Der speziellen Belag, „der das Ballverhalten wie auf Asche haben soll“, so Vorstandsmitglied Stephan Rath.

Der neue Belag, der durchaus mit Granulat und Ziegenmehl bearbeitet werden kann, wird auf einem wasserdurchlässigen und frostsicheren Untergrund verlegt. „Dieser neue Platz hat viele Vorteile“, so Rath weiter. „Er ist schonender für die Gelenke, der Ball verspringt nicht, die aufwendige, wetterabhängige Zubereitung im Frühjahr fällt nahezu komplett weg und man benötigt weniger Wasser.“

Für die Arbeiten waren ca. 3-4 Wochen eingeplant, doch brachten Frost, Schnee und Corona den Bauplan etwas in Verzug. Dieses konnte die ausführende Firma TellBau aber mit viel Fließ auffangen, sodass ab dem Pre-Opening am Ostersamstag noch ausreichend Zeit für die Saisonvorbereitung bleibt und zur Saisoneröffnungsaktion „Deutschland spielt Tennis“ auf den neuen Plätzen gespielt werden kann. Zur offiziellen Eröffnung freut sich die TGH dann auch die Unterstützer Bürgermeisterin Sabine Noll, Sparkassen Vorstand Daniel Rasche, und den Stadtsportverband auf den neuen Tennisplätzen begrüßen zu dürfen.

Als besonderes Angebot lädt die TGH alle Tennis- und Sportbegeisterten ein, einmal auf den neuen AllWeatherCourts zu spielen, Tennisschläger und Bälle stellt die TGH dafür zur Verfügung. Um Anmeldung und Terminabsprache unter vorstand@tg-hiddinghausen.de wird gebeten.

Über die Angebote der TG Hiddinghausen kann man sich unter www.tg-hiddinghausen.de informieren.