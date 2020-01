Als ich vorhin an der Elsbeeker Straße in Neviges entlanggegangen bin, habe ich mich geärgert. Und zwar so geärgert, dass ich mir dachte, ich stelle mal ein paar Bilder ein. Bilder von 'netten' Mitbürgern, die ihren Müll, unter anderem ein Zelt, im angrenzenden Wäldchen entsorgt haben. Muss das sein? Sind diese Menschen zu faul, eine Sperrmüllkarte zu besorgen, auszufüllen und in den Briefkasten zu werfen? Bezahlen müssen Sie dafür nichts, die Gebühr bezahlt der Empfänger. Und den Sperrmüll später zur Entsorgung an den Straßenrand zu stellen ist sicher weniger aufwendig, als diesen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in den Wald zu werfen. Leute die so etwas machen, schädigen nicht nur alle anderen, sondern auch sich selbst. Denn keiner möchte gern bei seinem Spaziergang auf eine Müllhalde gucken. Schon mal drüber nachgedacht?