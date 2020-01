Auch in den Herbst-Ferien 2020 startet der Nevigeser Turnverein 1862 e.V. (NTV) wieder eine Erlebnisreise für seine Vereinsjugend nach Schloss Dankern. Damit feiern die NTV-Verantwortlichen in diesem Jahr Jubiläum, denn immerhin geht es schon zum 25. Mal in Folge ins niedersächsische Haren an der Ems, nahe der deutsch-niederländischen Grenze. Dort werden in diesem Jahr 42 Mädchen und Jungen, im Alter zwischen 8 und 15 Jahren, in sieben gemütlichen Waldhäusern wohnen. Jeweils sechs NTV-Kids, zusammen mit mindestens einem Betreuer, bilden dann wieder kleine Vereinsfamilien, um in der Zeit vom 09. bis zum 16. Oktober 2020 gemeinsam das umfangreiche Freizeitangebot des großen Ferienparks zu nutzen. Zwei riesige Spielhallen, ein Hallenschwimmbad, ein Hochseilgarten, viele Spielplätze, Rutschen sowie eine Achterbahn, werden reichlich Abwechslung bieten. Zusätzlich gibt es natürlich auch noch eigene Programmpunkte der NTV-Crew, die aber nicht schon alle im Voraus verraten werden sollen. Bouncerball, eine Rallye, eine Nachtwanderung und ein vereinsinterner Wettkampf zwischen den einzelnen Häusern werden aber bestimmt wieder dabei sein.

Für alle, die in den Herbstferien 2020 beim NTV mitreisen wollen, heißt es nun aber „aufgepasst" ! Nur am Samstag, dem 01. Februar 2020, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.00 Uhr, können sich NTV-Kids für die diesjährige "NTV-Vereinsreise ins Schloss" verbindlich anmelden. Im Geschäftszimmer des NTV (Im Koven 4, Velbert-Neviges) werden die Anmeldungen dann für die nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung stehenden Teilnehmerplätze persönlich entgegengenommen. Pro Anmelder können dort, für jeweils 195,- Euro, maximal zwei Plätze gebucht werden. Jede einzelne Anmeldung wird mit einer Anzahlung von 95.- Euro wirksam.

Der obligatorische Elternabend, zur Vorbereitung der NTV-Vereinsreise, findet dann am 24. September, um 19.30 Uhr, im Vereinslokal Seidl an der Bernsaustraße statt - daran werden aber alle angemeldeten Kinder und deren Eltern noch einmal rechtzeitig erinnert !

Informationen zum Freizeitpark Schloß Dankern finden sich im Internet unter:

http://www.schloss-dankern.de

Weitere Auskünfte und Anmeldeformulare zur NTV-Freizeit 2020 gibt es bei NTV-Jugendwartin und Reiseorganisatorin Maike Brummelman (Telefon 0234-5249499 / Email: maike.brummelman@nevigesertv.de) auf Anfrage.

Anmeldeformulare für die Vereinsreise werden in diesen Tagen in allen Abteilungen des NTV verteilt, finden sich aber auch auf der Homepage des Vereins (unter: www.nevigesertv.de ) im Bereich Download.