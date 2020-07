In der Nacht zu Dienstag, 30. Juni, haben unbekannte Täter einen BMW 325i an der Messingfeldstraße gewaltsam geöffnet und das festeingebaute Navigationsgerät des Autos entwendet.

An dem Auto entstand durch den Aufbruch leichter Sachschaden.

Ebenfalls in der Nacht zu Dienstag wurde ein BMW 320d an der Adamsstraße aufgebrochen. Hier wurden die Mittelkonsole, das Lenkrad und zwei Sonnenbrillen gestohlen. Bei dem Aufbruch wurde das Seitenfenster beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 450 Euro.

In beiden Fällen liegen noch keine Hinweise auf die Täter vor.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen melden sich bitte beim zuständigen

Kriminalkommissariat unter Tel. 0800 2361 111.