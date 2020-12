Am Samstagnachmittag, 26. Dezember, brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Wilhelm-Raabe-Straße ein, indem sie ein Fenster aufgehebelten.

Mehrere Schränke durchwühlten die Einbrecher und stahlen Kleingeld.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800 2361 111 entgegen.