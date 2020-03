Die Volksbank Waltrop wird ab sofort ihre Filialen Egelmeer in Waltrop, Ickern in Castrop-Rauxel, Klein-Erkenschwick in Oer-Erkenschwick und das Beratungszentrum Horstmar in Lünen schließen. Die Hauptstellen in Waltrop, Brambauer, Datteln, Henrichenburg, Lünen und Oer-Erkenschwick bleiben hingegen für den Kundenverkehr zunächst geöffnet.

„Bereits Ende Februar haben wir ein internes Notfallteam rund um das Thema Corona-Virus eingerichtet und die Lage intensiv beobachtet. Nach Rücksprache mit verschiedenen Experten sind wir zum Ergebnis gekommen, dass die Schließung unserer Filialen aktuell alternativlos ist. Wir tun dies, um unsere Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen, indem die Ausbreitung der Krankheit eingegrenzt und verlangsamt wird.“, erläutert Vorstandsmitglied Ludger Suttmeyer. „Unser aller Ziel muss es sein, die sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß zu beschränken.“

Versorgung mit Bargeld bleibt bestehen

Auf den Zahlungsverkehr und die Versorgung mit Bargeld an den SB-Automaten der Bank haben die Schließungen der Filialen keinen Einfluss. An die Kunden gewandt appelliert Suttmeyer: „Nutzen Sie bitte vermehrt unser Onlinebanking sowie die Kontaktlos-Funktion Ihrer girocard. Gerne stehen wir Ihnen per Email oder telefonisch zur Verfügung. Sie erreichen uns unter der kostenlosen Rufnummer 02309 603 772.“

"Prävention ist keine Hysterie"

„Die beschlossenen Maßnahmen gelten bis auf Weiteres. Zusätzlich beobachte das Notfallteam der Bank die Lage intensiv und stehe weiterhin in Kontakt mit Experten. Als Gemeinschaft müssen wir es jetzt dem Virus so schwer wie möglich machen, sich zu verbreiten. Prävention ist keine Hysterie und Ignoranz ist auch kein Mut.“, so Suttmeyer.

Weitere Informationen unter www.vb-waltrop.de