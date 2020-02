Mehr als 4000 Unterrichtsstunden und knapp 250 Kurse, Seminare, Einzelveranstaltungen - so umfangreich ist das Frühjahrsangebot der Volkshochschule Waltrop, das mit dem neuen Semester am Montag, 17. Februar, beginnt.

Für einen Großteil der Kurse sind noch zahlreiche Plätze frei, so dass alle Bildungs-, Kultur- und Bewegungshungrigen derzeit noch aus dem Vollen schöpfen können.

Beeilen sollten sich Interessierte insbesondere bei den Kursen, die in der ersten Unterrichtswoche beginnen. Dazu zählen die meisten wöchentlich stattfindenden Sprachkurse, Entspannungsseminare wie Yoga, autogenes Training und Qi-Gong, Gesundheitsangebote sowie einige Kreativ- und Tanzseminare. Gut nachgefragt sind die Rücken-Fit- und Wirbelsäulengymnastik-Kurse. Sogar bei den beliebten Aquakursen gibt es zur Zeit noch einige freie Plätze.

Bildungsurlaube

Sputen sollten sich die Interessierten bei mehrtägigen Bildungsurlauben, da die sechswöchige Anmeldefrist beim jeweiligen Arbeitgeber zu beachten ist. In den Osterferien hat die VHS dazu Themen wie „Die Macht der Stimme“, „Fit fürs Büro“, „Bilder erzeugen und erfolgreich Botschaften senden“ und „Denken, Reden, überzeugen und erfolgreich sein“ im Programm.

Zuschüsse für berufliche Bildung

Zunehmend mehr Teilnehmende nutzen die Möglichkeit und reduzieren ihre Teilnahmegebühr durch einen Bildungsscheck und eine Bildungsprämie. Genaue Infos darüber, wie diese Zuschüsse für die berufliche Bildung zu bekommen sind, erhalten Interessierte in der Volkshochschule.

Bekannte Persönlichkeiten

Besonders freuen sich die Planenden in der VHS auf bekannte Persönlichkeiten, die zu Gast sein werden: Am 28. Februar Bundespräsident a.D. Christian Wulf, am 1. März Yvonne Hofstetter und am 22. März Christine Sommer und Martin Brambach. Ende März kommen dann noch Frank Goosen und im April Christine Westermann nach Waltrop. Das gesamte Frühjahrsprogramm kann aber auch im gedruckten Programm nachgelesen werden. Es liegt seit kurzem erneut an allen bekannten Auslagestellen im Stadtgebiet aus und wird auch außerhalb Waltrops auf Wunsch auch versandt.

Info und Anmeldung

Weitere Informationen und Anmeldungen unter Tel.: 02309-96260, per E-Mail unter vhs@vhs-waltrop.de, im Internet auf www.vhs-waltrop.de oder persönlich: Ziegeleistraße 14, Waltrop.