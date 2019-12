Sich für seine Mitmenschen einzusetzen, ist leider keine Selbstverständlichkeit. Umso wichtiger ist es, entsprechendes Verhalten wertzuschätzen, publik zu machen und diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Unter dem Motto "Zivilcourage erfordert kein Heldentum. Nur Menschlichkeit." hat die Bürgerstiftung EmscherLippe-Land jetzt erstmalig den Zivilcourage-Preis vergeben.

"Mit dieser Ehrung zeichnen wir Personen aus, die sich couragiert für andere Mitmenschen eingesetzt haben, auch wenn dabei vielleicht eigene Nachteile in Kauf genommen wurden. Die Gewinner erhalten ein Preisgeld von insgesamt 5000 Euro zur Weitergabe an gemeinnützige Vereine in der Region", so Vorstandsmitglied Ludger Suttmeyer.

Seit der Auftaktveranstaltung im August trafen nach und nach die Vorschläge für mögliche Preisträger ein. Im Oktober hat eine siebenköpfige Jury drei Personen ausgewählt, die jetzt für ihr couragiertes Verhalten geehrt wurden. Die Auszeichnung der Preisträger übernahm Schirmherr Joe Bausch persönlich.

Den dritten Preis erhielt Kirsten Beughold. Über mehrere Monate hinweg half sie einer Mutter, die an Krebs erkrankt war, indem sie sich um das Mittagessen und die Hausaufgabenbetreuung der zehnjährigen Tochter kümmerte. Darüber hinaus ist sie schon lange bei der Wohnungsnotfachstelle der Caritas Waltrop aktiv und übt verschiedene Ehrenämter aus. Das Preisgeld in Höhe von 1000 Euro übergab sie dem Förderverein der Gesamtschule Waltrop.

Auf den zweiten Platz wurde der 16-jährige Louis Kruse gewählt, der während seiner Busfahrt zur Schule einen Mann in seinem Auto sah, der mit Atemnot und einem späteren Herzstillstand kämpfte. Durch seine Hartnäckigkeit brachte er den Busfahrer dazu anzuhalten und verließ den Bus, der ohne Zögern weiterfuhr. Zusammen mit einem weiteren Passanten kümmerte sich Louis um den Mann, bis der Krankenwagen eintraf. Durch seine Hilfe und die der anderen Ersthelfer konnte der Mann gerettet werden. Die 1000 Euro Preisgeld nutzt er zur Unterstützung des Schulvereins Bildung+ und der Schülervertretung am Theodor-Heuss-Gymnasium in Waltrop.

Kutlay Ates ging in der Nacht des 30. Aprils mit seiner französischen Bulldogge in der Castroper Altstadt spazieren. Dort bemerkte er zwei Frauen, die sich mit einem Mann stritten. Der Mann griff die Frauen an, sie wehrten sich und schrien laut. Kutlay Ates schritt ein, fixierte den Mann und hinderte ihn somit an der Flucht. Diese mutige Tat wiederum führte zu einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung - aufgegeben durch den Angreifer selbst. Doch Kutlay Ates Zivilcourage wurde belohnt und die Anzeige fallengelassen. Trotz all der Umstände versicherte er, dass er jedes Mal wieder so handeln würde.

Kutlay Ates wurde der erste Preis und somit insgesamt 3000 Euro zur Weitergabe an gemeinnützige Einrichtungen überreicht. Mit jeweils 1000 Euro unterstützt er das Kinderpalliativzentrum Datteln, die Elterninitiative krebskranker Kinder an der Vestischen Kinder- und Jugendklinik Datteln und die Kinderschutzambulanz in Datteln.

Joe Bausch sprach den Couragierten seinen vollsten Respekt aus: "Sie haben mit Ihrem Handeln Menschlichkeit gelebt und sich für andere Menschen in Not eingesetzt. Ich hoffe sehr, dass Sie damit auch den einen oder anderen darin bestärkt haben, in Zukunft ebenfalls hinzusehen und einzugreifen - natürlich ohne sich selbst in Gefahr zu begeben. Vielen Dank, dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben."

Die Bewerbungsfrist für den Zivilcourage-Preis 2020 wird im August starten. Vorschläge können aber auch schon jetzt an die Bürgerstiftung per E-Mail an info@buergerstiftung-emscherlippe-land.de übermittelt werden.