Nachdem Sandra Kerkhoff nach mehreren Jahren ihre Tätigkeit als Übungsleiterin der Gymnastik-Gruppe beim SV Menzelen aus persönlichen Gründen kurzfristig aufgeben musste, wird dringend eine Nachfolgerin/ein Nachfolger gesucht.

Gerade jetzt, nach monatelangem pandemiebedingtem Warten, würden sich die 55-70-jährigen sportbegeisterten Damen der Gymnastik-Gruppe darüber freuen, wenn auch sie nach Öffnung der Sportanlagen nun endlich wieder mit ihrem Sport beginnen können.

Aus diesem Grund sucht die Breitensportabteilung des SVM dringend eine interessierte Übungsleiterin oder einen interessierten Übungsleiter, die/der gegen eine Aufwandsentschädigung die Trainingsstunden montags, von etwa 19.00 – 20.30 Uhr, übernimmt.

Wünschenswert wäre, wenn bereits entsprechende Übungsleiterlizenz/-en vorhanden wären; zwingende Voraussetzung ist dies aber nicht.

Interessierte ohne Lizenz werden auf Wunsch durch den SV Menzelen beim Erwerb einer solchen unterstützt.

Interessenten wenden sich bitte an

den Abteilungsleiter Thomas Lübcke unter 01578-5811812 oder per Mail an breitensport@sv-menzelen.net