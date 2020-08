Am Montag, 17. August, kam um 7.35 Uhr ein 58-jähriger Dattelner an der Zechenstraße in Datteln mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten Wagen.

Der Mann kam schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 18000 Euro geschätzt.