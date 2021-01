Am Donnerstag, 21. Januar, hat die Fahrradstaffel der 18. Bereitschaftspolizei-Hundertschaft aus Recklinghausen in Datteln einen Frühstart in die Fahrradsaison hingelegt.

Zwei Polizeibeamte fuhren aufMountain-Bikes in der Kanalstadt Streife. Dabei hatten sie in der Innenstadt

auch die Einhaltung der Pandemieschutzbestimmungen im Blick.

"Im Frühjahr werdenwir in der Region wieder verstärkt per Rad unterwegs sein und Präsenz zeigen",

sagt Polizeioberkommissar Christian Koch, Koordinator der Radstaffel.

Für dieDattelner hatte er nach der knapp zweistündigen Streifenfahrt nur Lob parat.

"Maskenmuffel sind uns nicht aufgefallen."