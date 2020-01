Lisa Feller hat es geschafft. Ob im Fernsehen, auf den angesagten Bühnen der Republik oder bei ihren zahlreichen Bewunderern: Die Moderatorin der ARD-Sendung "Ladies Night" ist überall ein gern gesehener Gast. Deshalb freut sich das Kulturbüro, die sympathische Komikerin am Dienstag, 21. April, ab 20 Uhr in der Stadthalle, Kolpingstraße 1, präsentieren zu dürfen.

In ihrem neuen Programm verspricht sie selbstbewusst: "Ich komm' jetzt öfter!" Das ist ein Glück für alle, die wissen möchten, wie eine berufstätige "Supermom" das hinbekommt. Gut gelaunt, lustig und ohne großes Geschrei bleibt sich Lisa Feller treu und vergisst vor allem nicht, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 22,50 Euro zuzüglich Gebühren bei den bekannten Vorverkaufsstellen.