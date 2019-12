Datteln: "Meine Welt" - Ausstellung von Armin Mueller-Stahl

Er ist einer der wenigen deutschen Weltstars. Er ist Charakterdarsteller und Hollywoodstar. Auch das künstlerische Werk von Armin Mueller-Stahl als Maler ist seit fast 20 Jahren weit anerkannt.

In Kooperation mit der Rheinzink GmbH & Co. KG und der Galerie Tobien GmbH freuen sich das Kulturbüro und die Volkshochschule der Stadt Datteln, diese hochklassige Ausstellung in der Dattelner Libeskind-Villa von Rheinzink präsentieren zu dürfen.

"Meine Welt" zeigt etwa 70 Unikate und Druckgrafiken des bedeutenden deutschen Schauspielers, Malers und studierten Konzertgeigers in der attraktiv gestalteten - und von Stararchitekt Daniel Libeskind entworfenen - Villa der Firma Rheinzink.

Zu sehen sind unter anderem Zeichnungen sowie Arbeiten in Öl und Acryl. Die Porträts von Armin Mueller-Stahl gelten als ausdrucksstarke Menschenbilder eines akribischen Beobachters.

Die Ausstellung ist noch bis 10. Januar in der Libeskind-Villa, Bahnhofstraße 90, in Datteln zu erleben. Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 16.30 Uhr und samstags von 11 bis 17 Uhr. In der Zeit vom 24. bis 28. Dezember ist die Libeskind-Villa geschlossen. Am 30. Dezember und vom 2. bis 4. Januar sowie vom 6. bis 10. Januar ist die Libeskind-Villa geöffnet. Der Eintritt ist frei.