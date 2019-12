Der Auftakttermin des neuen Veranstaltungsjahres rückt näher: Das städtische Kulturbüro Datteln startet am Dienstag, 21. Januar, um 20 Uhr unter dem Titel "Herr Niels & Gäste" mit der Präsentation der 16. Ausgabe der Dattelner Varieté-Nacht in der Stadthalle.

Wie in den umjubelten Vorstellungen der Vorjahre gibt es wieder ein Programm der Extraklasse. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich auf Weltklasse-Varieté in Datteln freuen - mit Höhepunkten aus nationalen und internationalen Varieté-Produktionen.

Träumen, Lachen und Staunen sind angesagt, wenn Comedian und Verwandlungskünstler Martin Sierp sich in seiner prämierten Rolle als "Der Fürst der Finsternis" präsentiert. Und wenn die weltweit als Koryphäe der Diabolokunst geltende Lena Köhn, Handstand-Equilibristik-Artist Tobias Baesch und NDR-Comedy-Contest-Gewinner Pete the Beat ihr Können zeigen. Selbstverständlich ist auch Publikumsliebling Herr Niels dabei, der auch wieder Regie führt.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 18 Euro zuzüglich Gebühren bundesweit bei allen Vorverkaufsstellen und im Dattelner Kulturbüro unter Tel. 02363/107-369.