Die Räume sind frisch renoviert, die neuen Möbel aufgebaut - bald ziehen auch die Bücher und die anderen Medien in die neuen Räumlichkeiten in der Kolpingstraße 1, Datteln, um und ab Mittwoch, 1. Juli, ist die Stadtbücherei wieder für ihre Leserinnen und Leser da.

"Freuen Sie sich mit uns auf die neue, umgestaltete Bücherei", sagt Ines Gerner-Enders, Leiterin der Stadtbücherei.

Allerdings verhindert die Corona-Pandemie leider auch die ursprünglich geplanten Eröffnungsveranstaltungen. Stattdessen beginnt der Ausleihbetrieb mit den bekannten Einschränkungen innerhalb der gewohnten Öffnungszeiten. 20 bereitstehende Einkaufskörbe regeln die Benutzerzahlen.

Bereits seit gestern können die Bürgerinnen und Bürger ihre ausgeliehenen Medien im Eingangsbereich der Stadtbücherei zu den gewohnten Öffnungszeiten zurückgeben. Außerdem haben sie die Möglichkeit, im Konto auf www.bib-kreisre.de über die Favoritenliste bis zu zehn Medien vorzubestellen - oder auch per E-Mail an stadtbuecherei@stadt-datteln.de und nach Terminabsprache abzuholen.

Die Rückgabefrist für alle Medien, die aktuell ausgeliehen sind, wurde auf den 28. Juli verlängert.