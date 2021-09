Es ist wieder Apfelzeit. Jetzt leuchten sie schon von weitem, die gelben und roten Äpfel in den Gärten und Streuobstwiesen. Und nach zwei eher mageren Jahren sieht die Ernte diesmal recht gut aus. Viele Bäume hängen so voll, dass die Besitzer nicht alle Äpfel zu Kuchen und Kompott verarbeiten können. Auch die Aktiven des BUND-Olfen nehmen jetzt Apfelpflücker und Leiter in die Hand, um auf ihren beiden Streuobstwiesen die reifen Früchte einzusammeln. Und wie in jedem Jahr nehmen die BUNDler auch zusätzlich noch Äpfel an, um sie zu naturtrüben Streuobstwiesen-Apfelsaft verarbeiten zu lassen.

Termin ist in diesem Jahr der18. September,der BUND zahlt für jedes Kilo angelieferter Äpfel 0,17 Euro. Es besteht keinerlei Verpflichtung, den gepressten Saft auch zu kaufen. Für die späten Apfelsorten ist ein zweiter Termin am 10. Oktober vorgesehen.

Voraussetzung für die Annahme der Äpfel ist: Die Äpfel stammen ausschließlich von Streuobstwiesen oder aus heimischen Gärten. Weder die Obstbäume, noch der Unterwuchs wurden mit Pestiziden behandelt. Die Äpfel werden von der Mosterei Möller in Recklinghausen versaftet und in Flaschen abgefüllt. und vom BUND-Olfen vermarktet.

Die Apfelannahme am 18.9. ist in der Zeit von 08.30 bis 13.00 Uhr am Raiffeisenmarkt in Datteln, Emscher-Lippe-Straße 18 Kleinere Mengen können nach telefonischer Absprache bereits am 16. und 17.9. in Olfen und Selm abgegeben werden.

Infos: www.bund-olfen.de

Mail: info@bund-olfen.de

Festnetz Tel.: 02595 3361 oder 02592 7376

Mobil: 0178-9369420