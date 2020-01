WINTERSONNE AM HALTENER SEE ....

Ende Dezember spazierte ich am Halterner See und genoss die Abendsonne.

Diese Bilder und ein kleines Gedicht von Petra Friedel habe ich für euch mitgebracht.

Es ist an der Zeit .....

Es ist an der Zeit. Vergangenes schweigt, ein strahlender Tag vor dem Abend sich neigt.

Aus lockender Ferne ein leiser Ton ...und doch, der Himmel verdunkelt sich schon.

Es ist an der Zeit neu zu fühlen, zu hören, kein Trugbild soll jetzt meinen Abend stören.

Es dreht sich kein Rädchen, so still ist die Welt, bis endlich erlösender Regen fällt.

Die Tropfen, sie tanzen auf meiner Haut, ein jeder die schönsten Eisblumen taut.

Die Nacht ist so kühl und das Herz wieder weit...

Die Sterne ? Sie funkeln, es ist an der Zeit ....

Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Beitrag.

Sonnige Grüße Monika