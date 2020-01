Sie sind fester Bestandteil des Serviceangebots für Existenzgründer und Jungunternehmer: die Beratersprechtage des Startercenters NRW Emscher-Lippe beim Kreis Recklinghausen und der Wirtschaftsförderung der Stadt Datteln. Der nächste Sprechtag mit Eva Wobbe vom Startercenter Recklinghausen findet statt am Donnerstag, 6. Februar, von 9 bis 12 Uhr im Dattelner Rathaus, Raum 1.31. Die kostenlose Einzelberatung dauert etwa 45 Minuten. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Beim Beratertag erhalten Gründer in einer persönlichen Sprechstunde Antworten auf viele wichtige Fragen: Wie bereite ich eine Existenzgründung vor? Was gehört in einen Geschäftsplan? Wie sichere ich meinen Lebensunterhalt in den ersten Monaten der Selbstständigkeit? Und vieles mehr.

Auch für Jungunternehmer

Die Sprechstunde richtet sich an alle, die sich für eine selbstständige Tätigkeit interessieren. Angesprochen sind auch Jungunternehmer, die sich in den vergangenen fünf Jahren für die Selbstständigkeit entschieden haben.

Persönlicher Beratungstermin

Interessierte Existenzgründer vereinbaren einen konkreten Beratungstermin: telefonisch bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Datteln unter 02363/107-269 oder per E-Mail an: wirtschaftsfoerderung@stadt-datteln.de. Wer am Februar verhindert ist, erhält bei der Wirtschaftsförderung Infos über weitere Möglichkeiten.