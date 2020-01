Am Donnerstag, 16. Januar, findet im St. Vincenz-Krankenhaus, Rottstraße 11, von 10 bis 12 Uhr erneut ein Kosmetikseminar für Krebspatientinnen in Therapie statt.

Das St. Vincenz-Krankenhaus gehört zu den wenigen Kliniken in Deutschland, in denen das kostenfreie Kosmetikprogramm angeboten wird. Betroffene Frauen erhalten während des Seminars Schminktipps, mit denen sie lernen, die sichtbaren Spuren ihrer Therapie optisch zu kaschieren.

Bis zu zehn Kursteilnehmerinnen finden in einem Seminar Platz. Für weiterführende Informationen stehen die Pflegeexpertinnen für Brustkrebserkrankungen Gudrun und Renate Andrzejewski unter der Rufnummer 02363/108-3203 oder per E-Mail: bcn@vincenz-datteln.de zur Verfügung. Um Anmeldung wird gebeten.