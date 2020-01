Die VHS im Dorfschultenhof bietet einen Kräuterworkshop an, in dem man lernt, sich selbst mit stimmungsaufhellenden Mitteln aus Omas Kräuterküche gut durch den Winter zu bringen, ohne dass die Stimmung in den Keller rutscht. Der Kurs "Balsam für Körper und Seele: Mit Kräutern gegen den Winterblues" findet am Freitag, 31. Januar, von 15 bis 18 Uhr in der Villa Kundalini statt.

In dem Workshop mischen die Teilnehmer selbst ein stimmungsaufhellendes Duschpeeling, stellen Badepralinen mit Sanddorn-Öl und Shea-Butter her und fertigen ihre eigene Haarspülung auf Basis eines Kräuteressigs.

Die Teilnehmer brauchen nichts mitzubringen. Die Kosten für alles, was in diesem kreativen wie gesunden Kurs benötigt wird, ist in der Gebühr von 36 Euro enthalten. Zum Gesamtpaket gehören auch Tee und ein Snack zum Abschluss. Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 02363/107-412.