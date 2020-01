Die Anmeldetermine der Wolfhelmschule in Olfen und Datteln für das Schuljahr 2020/21 stehen bevor.

Es ist der dringende Wunsch der Schulleitung, dass die Eltern gemeinsam mit ihrem Kind zur Anmeldung kommen, weil so ein erster Kontakt des Kindes zur neuen Schule entsteht.

Für die Anmeldung werden neben dem Anmeldeformular das aktuelle Zeugnis der Jahrgangsstufe vier, die Schulformempfehlung der Grundschule, der Anmeldebogen sowie das Familienstammbuch benötigt. Vom Zeugnis und der Schulformempfehlung der Grundschule sollten auch Kopien mitgebracht werden.

Die Schule weist darauf hin, dass Anmeldeformulare und detaillierte Hinweise zum Anmeldeverfahren auf der Homepage der Schule (www.wolfhelmschule.de) zu finden sind.

Nachricht innerhalb einer Woche

Am Ende des Anmeldeverfahrens werden die Anmeldungen ausgewertet. Innerhalb von einer Woche erhalten die Erziehungsberechtigten Nachricht, ob das Kind an der Gesamtschule angenommen wird.

Die Anmeldungen für die gymnasiale Oberstufe der Gesamtschule werden auch zum gleichen Zeitpunkt entgegengenommen. Neben dem aktuellen Halbjahreszeugnis der Jahrgangsstufe zehn wird auch ein Auszug aus dem Familienstammbuch benötigt. Die Aufnahme in die Jahrgangsstufe elf ist unter anderem von der zu erwartenden Qualifikation am Ende des zehnten Jahrgangs abhängig.

Anmeldezeiten

Die Anmeldungen werden zu folgenden Zeiten von der Schulleitung entgegengenommen:

Olfen: Freitag, 31. Januar, von 15 bis 18 Uhr; Samstag, 1. Februar, von 9 bis 13 Uhr; Montag, 3. Februar, von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 15.15 bis 17 Uhr.

Datteln: Freitag, 31. Januar, von 15 bis 18 Uhr; Samstag, 1. Februar, von 9 bis 13 Uhr.