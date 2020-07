Die etwa 400 Quadratmeter große Asphaltfläche des Gehwegs am Südring / Castroper Straße 51 bis 55 in Datteln ist abgängig und soll mit rotem Pflaster angepasst werden.

Die Maßnahme beginnt voraussichtlich am Montag, 13. Juli und soll drei Wochen dauern.

Die Fahrbeziehungen im Kreuzungsbereich bleiben erhalten. Allerdings müssen die Fußgänger aufgrund der engen Verhältnisse über den Straßenabschnitt der B 235 Richtung Olfen geführt werden, der für den Kfz-Verkehr entsprechend gesperrt wird.