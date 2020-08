Nach langer, coronabedingter Pause lädt das Team zur Unterstützung von pflegenden Angehörigen am Donnerstag, 13. August, von 15 bis 16.30 Uhr herzlich ins Angehörigen-Café in der 6. Etage des St. Vincenz-Krankenhauses in Datteln ein. Das Café steht allen pflegenden Angehörigen aus Datteln, Waltrop und der näheren Umgebung offen.



An jedem zweiten Donnerstag im Monat haben Betroffene hier bei Kaffee und Gebäck Gelegenheit für Gespräche und Austausch. Das Unterstützungsangebot richtet sich an alle Betroffenen und Angehörige, die sich auf die Pflege eines Familienmitglieds vorbereiten möchten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Team steht mit Rat und Tat zur Seite



Das Team zur Unterstützung der pflegenden Angehörigen bilden die Gesundheits- und Krankenpflegerin Andrea Klems, die Lehrerin für Pflegeberufe Heike Zawada, sowie die Diplom-Sozialarbeiterinnen Sigrid Lichtenthäler und Birgit Bona-Schmidt. Die Fachkräfte beantworten gerne alle Fragen ausführlich. Dabei geht es häufig um Tipps zur alltäglichen Versorgung oder Fragen bezüglich der Leistungen von Sozialversicherungen.

Persönliche Inseln der Erholung schaffen



Für Angehörige bietet das Café die Möglichkeit, sich regelmäßig persönliche Inseln der Erholung und Entspannung zu schaffen. Das Unterstützungsangebot richtet sich auch an Betroffene, deren erkrankte Angehörige nicht im St. Vincenz-Krankenhaus bzw. dem St. Laurentius-Stift behandelt wurden. Das Team hat für pflegende Angehörige immer ein offenes Ohr und ermöglicht den gegenseitigen Austausch mit Betroffenen in einer ähnlichen Lebenssituation. Der Gesprächskreis kann einer Vereinsamung entgegenwirken, die häufig Folge der Pflege eines Familienmitgliedes ist. Das Angehörigen-Café bietet jeden Monat Gesprächspartner, Rat und Hilfe.

Kontakt

Weitere Informationen unter Tel. 02363 108-3473 / -3157 oder 0160 - 52 64 382 oder per E-Mail an sozialdienst@vincenz-datteln.de.