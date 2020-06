Wegen des Feiertags Fronleichnam am Donnerstag, 11. Juni, verschiebt sich die Abfuhr der Mülltonnen.

Die Abfuhr der Restabfall-, Bioabfall- und Papiertonnen wird einen Tag später am Freitag, 12. Juni, nachgeholt.

Die Abfuhr der gelben Wertstofftonnen verschiebt sich wie folgt:

Die für Donnerstag, 11. Juni, geplante Abfuhr wird am Freitag, 12. Juni, nachgeholt, die für Freitag, 12. Juni, vorgesehene Abfuhr wird am Samstag, 13. Juni, nachgeholt.

Die Bürger werden gebeten, die Tonnen am Tag der Abfuhr um 6 Uhr zur Leerung bereitzustellen.