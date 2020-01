Der Fotograf Manfred Koert führt seine Zuschauer auf eine abenteuerliche Reise auf die arabische Halbinsel – vom Emirat Dubai in das Sultanat Oman, das neben seinen goldgelben Sandwüsten, Palmenoasen, unberührten Wadis und wilden Gebirgsketten mit tiefen Canyons eine faszinierende Kultur am azurblauen Indischen Ozean bietet.

Am Dienstag, 14. Januar, ab 19.30 Uhr im Rahmen von Jürgen Rei‘s Veranstaltungsreihe „Faszination Reisen“ als Live-Multivisionsschau im Bücherwurm, Castroper Straße 33. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit der Buchhandlung Bücherwurm, dem Fotofachgeschäft VAUTHart und der VHS der Stadt Datteln.

Manfred Koert berichtet von seinen Eindrücken, Begegnungen und Erlebnissen aus einem Land, das schon in der Antike „Arabia Felix“ – Glückliches Arabien – genannt wurde. Die Reise geht mit einer traditionellen Dhau in den Fjorden Musandams und Geländefahrzeugen über sandige und felsige Pisten des Hadjar-Gebirges und der Wahiba-Sandwüste.

Der Osten des Landes besteht aus einer 1700 Kilometer langen Küste entlang des Golfs von Oman. Die landschaftliche Vielfalt des Oman ist enorm: im Osten Strand und Meer soweit das Auge reicht, daran angrenzend Berglandschaften von über dreitausend Meter Höhe. Das Landesinnere besteht größtenteils aus Wüste. Ein großer Teil davon gehört zum berühmten „empty Quarter“ (Rub-al-Chali), der größten Sandwüste der Erde, die sich bis in die Nachbarstaaten ausdehnt. Am südlichen Ende des Landes herrscht tropisches Klima, mit teils reicher Vegetation.

Der Oman ist ein beschauliches, ruhiges und sicheres Reiseland. Alles Laute, Marktschreierische, akustisch wie optisch, fehlt. Der Oman ist auch besonders reizvoll wegen all der Dinge, die es dort nicht gibt: Es gibt keine hauswandgroßen Werbeflächen, keine laute Hitparadenbeschallung – und so gut wie kein Nachtleben.

Karten gibt es zum Preis von 5 Euro nur im Vorverkauf im Bücherwurm oder an der Abendkasse.

Weitere Infos auf: www.zeigezeit.com