Immer wieder zieht es den Naturfotografen Uwe Hilsmann in die Camargue. Das südfranzösische Rhonedelta mit seinen verschiedenen landschaftlichen Facetten ist unter Naturliebhabern schon lange kein Geheimtipp mehr. Am Dienstag, 10. März, berichtet Hilsmann ab 19.30 Uhr im Bücherwurm im Rahmen der Live-Multivisionsschau „Zauberhafte Camargue“ von seinen Eindrücken und Erlebnissen.

Zu sehen gibt es Bilder von Gottesanbeterinnen auf Beute. Von Wildschweinen, die plötzlich auftauchen und den Weg kreuzen. Von Nutrias, den aus Südamerika eingeführten Biberratten, die sich nahezu überall tummeln, wo es Wasser gibt. Wahrzeichen der Camargue sind die Rosaflamingos, die dort in großer Zahl heimisch sind und meist auch brüten.

Einzigartige Kulturlandschaft

Hilsmann zeigt auch Bilder der südfranzösischen Kultur, Gardians, halbwilde Pferde und Stiere, dörfliche Impressionen und die blühenden Lavendelfelder der Provence. Aus ursprünglichen Überschwemmungsgebieten und Sumpflandschaften ist die einzigartige Kulturlandschaft der Camargue im Süden Frankreichs erwachsen.

Die Salinen

In den Salinen verdunstet durch die Einstrahlung der Sonne und den Luftströmen der Winde das Wasser. Zurück bleibt das Meersalz in seiner kostbarsten Form. Die kristalline Struktur des Sol de Fleur, der Salzblume, besteht aus bizarren, im Licht funkelnden, feingliedrigen Nadeln von leicht rötlicher Färbung.

„Faszination Reisen“

Diese Veranstaltung findet statt im Rahmen von Jürgen Reis’s Veranstaltungsreihe „Faszination Reisen“ statt und ist eine Kooperation mit der Buchhandlung Bücherwurm, der VHS der Stadt Datteln und dem Fotofachgeschäft Vauth-art in Datteln. Karten gibt es zum Preis von 5 Euro nur im Vorverkauf im Bücherwurm oder an der Abendkasse. Weitere Infos auf: www.zeigezeit.com.