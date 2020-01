Datteln: Schöne Dinge selbst gemacht

Der Kurs "Patchwork - schöne Dinge selbstgemacht" beginnt am Mittwoch, 15. Januar, von 19 bis 21.15 Uhr im Nähraum der Familienbildungsstätte (FBS) Datteln, Kirchstraße 29.

Der Kurs richtet sich an nähbegeisterte Menschen, die Freude am Umgang mit Stoffen und anderen artverwandten Materialien haben. Im Mittelpunkt steht das Patchwork, das Zusammensetzen von Stoffteilen in neuen Mustern. Es werden schöne Dinge wie Taschen, Modeaccessoires, Wohnraumdekorationen sowie Kissen und Decken gefertigt. Funde aus Omas Wäscheschrank werden zu etwas völlig Neuem gestaltet oder im Sinne des etablierten Shabby-Styles umgearbeitet.

Der Kurs bietet eine Vielzahl von Techniken, die erlernt werden können, sowie einen Blick auf die Vielfältigkeit der Möglichkeiten für das Nähen und Patchworken. Gearbeitet wird nach individuellen Wünschen. Weitere Informationen und Anmeldung unter Tel. 02363/910000.